  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:15 م
بحث متقدم
عماد ابو هاشم

قاضٍ سابق مقيم في تركيا: "الإخوان" تهددني بالاغتيال

خلوصي أكار

أدلة جديدة تقلب الموازين في مقتل خاشقجي

هجوم في أفغانستان

مقتل واصابة 120 في تفجير احتفال للمولد النبوي بأفغانستا

قوات الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تعتقل 908 أطفال فلسطينيين

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: لا يجوز إجهاض الجنين المشوه

السعودية بريطانيا

بريطانيا: ندرس فرض عقوبات على السعودية

وزير التربية والتعليم طارق شوقى

وزير التعليم: ننفق على الخرسانة والطوب أكثر من العقول

صورة من المقطع المتداول

القصة الكاملة لرفض دخول نعش "متوفاة" المسجد

الجبير: تركيا أبلغتنا أنها لا تتهم ولي العهد

الجبير: تركيا أبلغتنا أنها لا تتهم ولي العهد

إحصائية صادمة.. زواج 117 ألف طفل

إحصائية صادمة.. زواج 117 ألف طفل

صحيفة:

نتنياهو يستعد للجولة الثانية من الحرب

عرب وعالم

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

وكالات

أخبار متعلقة
#

البرلمان الأوروبي يهدد: أوقفوا تصدير السلاح للسعودية

#

لهذا السبب كان لا يجب حضور نتنياهو مئوية الحرب العالمية الأولى

#

في ذكراها الـ79.. كل ما تريد معرفته عن الحرب العالمية الثانية

#

مهاجم الأهلي يتلقى خبر حزين قبل موقعة «كمبالا»

إسرائيل

فلسطين

غزة

نتنياهو

قالت صحيفة "هيوم" الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد للجولة التالية من المواجهة ضد إيران كوزير للدفاع.

وأفادت الصحيفة أن نتنياهو كرّس الجزء الأكبر من خطابه خلال المؤتمر الصحفي الأخير لـ"المواجهة من أجل الأمن".

كما أشار إلى ضرورة التصرف بمسؤولية، والحديث هنا لا يتعلق بقطاع غزة، كما يظن الكثيرون، بل عن برنامج عمل ذي نطاق أوسع وأكثر أهمية لأمن إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواجهة الأخيرة مع "حماس" كانت مزعجة للغاية بالنسبة لإسرائيل، إذ أن الوضع الاستراتيجي جنوب إسرائيل معقد جدا، ومع ذلك فإن قرار نتنياهو بعدم شن عملية واسعة النطاق ضد "حماس" في هذه المرحلة لا يرتبط بـ"ليونته"، بل انطلاقا من اعتبارات إستراتيجية، ومعظمها لا ينبع من الأحداث في غزة.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تشهد خلال العقد الماضي مواجهة ضد ما يجري على الحدود الشمالية. وقد أكدت إسرائيل مرارا على ضرورة منع انتشار وحدات "حزب الله" على الحدود السورية وتسليمها الأسلحة الإستراتيجية. وذلك يشكل المواجهة الأساسية لإسرائيل في مجال الأمن.

وقالت الصحيفة إن قدرات "حماس" القتالية في الجنوب تثير القلق، لكنها لا تقارن بالخطر الاستراتيجي القادم من الشمال.

وأكدت أن نتنياهو يدرك جيدا توازن القوى، ذلك يوجه معظم جهوده الإستراتيجية نحو الشمال. وتعتبر إسرائيل أن التهديد الرئيسي يأتي من إيران، حتى أن جميع الجهود الدبلوماسية موجهة لمنع أي تصعيد محتمل في الشمال، لأنه يشكل تهديدا واضحا لاستقرار المنطقة برمتها.

وأضافت الصحيفة أنه من الصعب التنبؤ بكيفية تصرف إيران، التي أصبحت تحت ضغوط العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن آلاف الصواريخ موجهة ضد إسرائيل ومن غير المعروف ماذا قد يفعل الإيرانيون في حال زيادة الضغط عليهم.

وخلصت الصحيفة إلى أن هذا ما كان يقصده نتنياهو من عبارة "المواجهة من أجل الأمن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» قتل زوجته ووضعها في حقيبة وألقاها بمقلب قمامة
» نتنياهو يستعد للجولة الثانية من الحرب
» هجوم ناري من مدرب المغرب ضد «الفيفا»
» دعوى قضائية من رئيس الزمالك ضد وزير الرياضة
» وزير التعليم: ننفق على الخرسانة والطوب أكثر من العقول
» الأمن يفك لغز مقتل عامل وزوجته فى دكرنس
» سعد الصغير: "كنت بطبل للسيدات وأخد سندوتشات لحمة"
» بطرق بسيطة تخلص من التهاب الجيوب الأنفية
» بالفيديو.. تعرض مذيع لنوبة قلبية على الهواء
» قبطية لـ"المسلمين": "مولد نبوي سعيد"
» كيف تحصلين على بشرة نضرة في خطوات بسيطة؟

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب