  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي وبن سلمان

محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب

الأمير تميم

أمير قطر: هذا هو الحل الوحيد للأزمة الخليجية

شكري مصطفي

صورة نادرة لزعيم «التكفير والهجرة» قبل إعدامه

الاهلى

مفاجأة.. حلم الأهلي في اللقب الأفريقي «التاسع» يتجدد

مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين على حدود غزة

استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه

علاء مبارك

تعليق مفاجئ من نجل «مبارك» على كلمة شيخ الأزهر

عماد ابو هاشم

قاضٍ سابق مقيم في تركيا: "الإخوان" تهددني بالاغتيال

خلوصي أكار

أدلة جديدة تقلب الموازين في مقتل خاشقجي

هجوم في أفغانستان

مقتل واصابة 120 في تفجير احتفال للمولد النبوي بأفغانستان

قوات الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تعتقل 908 أطفال فلسطينيين

بعد إيقاف حكم مباراة الترجي..

مفاجأة.. حلم الأهلي في اللقب الأفريقي «التاسع» يتجدد

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"كاف" يوقف حكم لقاء الترجي وأول أغسطس بتهمة بالرشوة

#

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية عما فعله كارتيرون في لقطة "أزارو"

#

أول ضحايا خسارة اللقب الأفريقي بالأهلي

#

«الحلفاوي»: ريال مدريد وبرشلونة والأهلي..الثلاثة الكبار

فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الأمل من جديد بشأن تتويج الأهلي باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد إيقاف الزامبي جانى سيكازوى حكم مباراة الترجي وأول أغسطس الأنجولي.

وتنص لوائح الكاف على إعادة مباراة الترجى وأول أغسطس فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا حال إثبات تلقى الحكم رشاوى لمنح بطل تونس بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يخضع الحكم الزامبى للتحقيق بلجنة الانضباط، وحال ثبوت تهمة التواطؤ مع الترجى ستتم إعادة المباراة، وبالتالى يتجرد بطل تونس من لقب دورى أبطال أفريقيا المتوج به على حساب الأهلى.

وكان الترجى قد خسر فى أنجولا بهدف دون رد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وانتصر إيابا بنتيجة 4/2 ليتأهل على النهائى بعد مباراة مثيرة للجدل بسبب أخطاء الحكم الزامبى جانى سيكازوى، وأبرزها إلغاء هدف صحيح لصالح الضيوف والذى كان سيقود الفريق إلى النهائى.

وسبق أن قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إعادة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال التى أقيمت فى نوفمبر عام 2016 بتصفيات كأس العالم 2018، وذلك بعد تأييد العقوبة الموقعة على الحكم الغانى جوزيف أودارتى لامبتى بعدما ثبت تلقيه رشاوى، لاحتساب ركلة جزاء عارية تماما من الصحة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة تونس والمغرب
» مسؤول إسرائيلي: نجحنا في الانفتاح على اقتصاد مصر
» حملات أمنية مكبرة بعدة محافظات
» أرسنال يستعد للتخلي عن «النني»
» كشف لغز جريمة الدقهلية الغامضة
» صندوق النقد يتوقع تحسنًا في اقتصاد الخليج ويحذِّر من تقلبات النفط
» الأسماعيلي يدخل في مفاوضات مع «شيكابالا»
» بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث تصادم
» أوباما: ترامب يعاني من مشاكل طفولية
» تركيا: دعم أمريكا وحدات حماية الشعب الكردية السورية "خطأ كبير"
» المقاولون العرب يتخطى الجونة برباعية

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب