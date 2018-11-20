مفاجأة.. حلم الأهلي في اللقب الأفريقي «التاسع» يتجدد

20 نوفمبر 2018 - 05:37 م

فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الأمل من جديد بشأن تتويج الأهلي باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد إيقاف الزامبي جانى سيكازوى حكم مباراة الترجي وأول أغسطس الأنجولي.

وتنص لوائح الكاف على إعادة مباراة الترجى وأول أغسطس فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا حال إثبات تلقى الحكم رشاوى لمنح بطل تونس بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يخضع الحكم الزامبى للتحقيق بلجنة الانضباط، وحال ثبوت تهمة التواطؤ مع الترجى ستتم إعادة المباراة، وبالتالى يتجرد بطل تونس من لقب دورى أبطال أفريقيا المتوج به على حساب الأهلى.

وكان الترجى قد خسر فى أنجولا بهدف دون رد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وانتصر إيابا بنتيجة 4/2 ليتأهل على النهائى بعد مباراة مثيرة للجدل بسبب أخطاء الحكم الزامبى جانى سيكازوى، وأبرزها إلغاء هدف صحيح لصالح الضيوف والذى كان سيقود الفريق إلى النهائى.

وسبق أن قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إعادة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال التى أقيمت فى نوفمبر عام 2016 بتصفيات كأس العالم 2018، وذلك بعد تأييد العقوبة الموقعة على الحكم الغانى جوزيف أودارتى لامبتى بعدما ثبت تلقيه رشاوى، لاحتساب ركلة جزاء عارية تماما من الصحة.