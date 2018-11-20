أوبك تحذر من "تخمة نفطية" في 2019 مع تباطؤ الطلب

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حذرت منظمة "أوبك"، من تخمة المعروض النفطي في 2019 في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي معروض المنتجين المنافسين بوتيرة أسرع من المتوقع.
وفي ظل بواعث قلق لديها من تراجع الأسعار وزيادة الإمدادات، تتحدث أوبك مجددًا عن خفض الإنتاج بعد أشهر من زيادته. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري: "إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.29 مليون برميل يوميًّا العام القادم"، بانخفاض 70 ألف برميل يوميًّا عما توقعته الشهر الماضي.
وأكدت المنظمة أن المعروض من خارجها سيرتفع 2.23 مليون برميل يوميًّا، وهو ما يزيد 120 ألف برميل يوميًّا على تقديرها السابق. وكانت أوبك قد اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء، في يونيو، على تعزيز المعروض بعد ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الأسعار، وذلك عن طريق التراجع الجزئي عن تخفيضات الإنتاج التي بدأت في يناير 2017.


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