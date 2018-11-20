» صندوق النقد يتوقع تحسنًا في اقتصاد الخليج ويحذِّر من تقلبات النفط

20 نوفمبر 2018 - 05:43 م

أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له أن اقتصاد منطقة الخليج سيعاود النمو في 2019 بعد فترة انكماش، لكنه يبقى عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط.

وقال الصندوق: إن ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته بين العامين 2015 و2016 سيسمح لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست بتحقيق نمو بنسبة 2,4% هذا العام، و3% في 2019، بعدما كان قد انكمش بـ0,4% في 2017. وتنتج دول الخليج الست معًا (السعودية والإمارات والبحرين وعُمان والكويت وقطر) 17 مليون برميل من النفط يوميًّا، وتعتمد موازناتها بشكل كبير على إيرادات الخام.

ومع عدم استقرار سوق النفط والتقلبات في أسعاره، حذر صندوق النقد من أن "آفاق النمو للدول المصدِّرة للنفط تتأثر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط في المستقبل".