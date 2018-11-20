استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه

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توفي شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، بحجة تنفيذه عملية طعن الأسبوع الماضي داخل مركز شرطة "عوز" بقرية جبل المكبر في مدينة القدس.

وأفادت وكالة "معا" بأن الشاب عبد الرحمن علي أبو جمل "17 عاما" فارق الحياة في مستشفى بالقدس الغربية، حيث اعتقل عقب إصابته الأربعاء الماضي، ووصفت إصابته في البداية بالطفيفة، ليعلن في اليوم التالي عن خطورة وضعه الصحي.

ومنعت عائلته خلال الأيام الماضية من زيارته، وهو قيد الاعتقال والإصابة، ولم تُبلغ عن مكان إصابته وحالته الصحية.

وفي هذا السياق أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء الماضي، عن إصابة أفراد من الشرطة بعملية طعن نفذها أحد الشبان الفلسطينيين، وفي اليوم التالي لاحقت قوات الأمن الإسرائيلية عائلة الشاب أبو جمل، باقتحام منزله مرتين وتخريب محتوياته والتهديد بهدمه، واعتقال أكثر من 10 أفراد من عائلته وبينهم 3 نسوة.

وعقدت الخميس الماضي جلسة تمديد غيابية للشاب أبو جمل حيث يرقد في المستشفى بوضع صحي صعب، وقرر حينها القاضي التمديد ليوم الأربعاء القادم، ليفارق الحياة قبل موعد محاكمته.

وكانت عائلة أبو جمل طالبت في مقابلة سابقة بالكشف عن محتويات كاميرات المراقبة داخل مركز الشرطة، وكشف ملابسات ما جرى في الموقع.

وقالت العائلة إن نجلها قبل مغادرته المنزل أخبرها بأنه متوجها للبقالة لشراء الحليب ولم يعد، وفوجئوا باتهامه بتنفيذ العملية داخل مقر الشرطة في القرية.


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