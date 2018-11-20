إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة

20 نوفمبر 2018 - 05:48 م

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة بطلقات نارية، الثلاثاء، إثر نشوب مشاجرة بسبب تجدد خلافات قديمة بقرية الرزقة التابعة لمركز أبوتشت بقنا.

تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا بنشوف مشاجرة بالأسلحة النارية بأبوتشت.



وكشفت تحريات العميد محمود حسن، مدير المباحث الجنائية، نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب تجدد خلافات قديمة بينهما واستخدمت الأسلحة النارية في المشاجرة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من "راشد . ر . م"، و"مرتضى.ع. ر"، و"حسين.ن"، و"حلوان .ب" بطلقات نارية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العام لتلقي العلاج، وانتقلت القيادات الأمنية لمكان المشاجرة لمنع تجدد الاشتباكات وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.