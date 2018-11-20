  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي وبن سلمان

محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب

الأمير تميم

أمير قطر: هذا هو الحل الوحيد للأزمة الخليجية

شكري مصطفي

صورة نادرة لزعيم «التكفير والهجرة» قبل إعدامه

الاهلى

مفاجأة.. حلم الأهلي في اللقب الأفريقي «التاسع» يتجدد

مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين على حدود غزة

استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه

علاء مبارك

تعليق مفاجئ من نجل «مبارك» على كلمة شيخ الأزهر

عماد ابو هاشم

قاضٍ سابق مقيم في تركيا: "الإخوان" تهددني بالاغتيال

خلوصي أكار

أدلة جديدة تقلب الموازين في مقتل خاشقجي

هجوم في أفغانستان

مقتل واصابة 120 في تفجير احتفال للمولد النبوي بأفغانستان

قوات الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تعتقل 908 أطفال فلسطينيين

مسؤول إسرائيلي: نجحنا في الانفتاح على اقتصاد مصر

عرب وعالم

حقل غاز
حقل غاز

وكالات

أخبار متعلقة
#

عكاشة: "حكيم عايز يزوج حصانه من الفرسة بتاعتى"

#

مطالب برلمانية بإنشاء مصانع لتدوير القمامة بالمحافظات

#

ميدو: الزمالك سيفوز بالدوري هذا العام

#

«الأسطى شريفة».. سيدة مصرية بألف رجل

المصريون

أرسنال

النني

قال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك دريلينغ"، إن بلاده نجحت في الانفتاح على الاقتصاد المصري، وذلك عن طريق صفقات الغاز المبرمة بين البلدين.

وأعلن المسؤول في الشركة الشريكة في حقلي الغاز الإسرائيليين المصدرين لمصر، بحسب صحيفة "هآرتس"، أن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى مصر في النصف الأول من العام المقبل، ستمر عبر خط الأنابيب العربي الشامل.

وأوضح أن الغاز الطبيعي لن يمر عبر خط أنابيب EMG في سيناء، ولكن عبر شبكة إسرائيل الداخلية ثم إلى ما يسمى خط الأنابيب العربي الشامل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك دريلينغ"، إن خط أنابيب EMG سيستخدم فقط في مرحلة لاحقة.

ونوه بأن: "لقد نجحنا في الانفتاح على الاقتصاد المصري، لكن هذه مجرد بداية، هناك الكثير للقيام به على المستوى الإقليمي وبذلك نصبح لاعبا عالميا."

وكانت إسرائيل قد قامت بشراء حصة من أسهم خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية، في صفقة بالاشتراك مع مصريين لبدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر مطلع 2019.

وسبق للشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان، أن وقعوا اتفاقات لمدة 10 سنوات لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة تونس والمغرب
» مسؤول إسرائيلي: نجحنا في الانفتاح على اقتصاد مصر
» حملات أمنية مكبرة بعدة محافظات
» أرسنال يستعد للتخلي عن «النني»
» كشف لغز جريمة الدقهلية الغامضة
» صندوق النقد يتوقع تحسنًا في اقتصاد الخليج ويحذِّر من تقلبات النفط
» الأسماعيلي يدخل في مفاوضات مع «شيكابالا»
» بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث تصادم
» أوباما: ترامب يعاني من مشاكل طفولية
» تركيا: دعم أمريكا وحدات حماية الشعب الكردية السورية "خطأ كبير"
» المقاولون العرب يتخطى الجونة برباعية

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب