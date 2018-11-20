ضبط 3 متهمين بالتعدي على عمال بـ«السكة الحديد»

20 نوفمبر 2018 - 06:06 م

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على 3 متهمين في واقعة التعدي على عمال بهيئة السكك الحديدية أثناء تواجدهم بمحل خدمتهم بدائرة مركز شرطة البدرشين.

تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة من 4 عمال بهيئة السكة الحديد بقيام 6 مُلثمين بالتعدى عليهم أثناء تواجدهم بخدمة بلوك 12 خط التبين/ الواحات «بضائع»، بدائرة مركز شرطة البدرشين، وإصابتهم بسجحات وكدمات متفرقة والاستيلاء منهم على هواتفهم المحمولة ومبلغ 1000 جنيه، وبعض المهمات المصلحية من داخل البلوك وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (ثلاثة عمال خردة)، جميعهم مُقيمين بناحية سقارة بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بأنهم حال قيامهم بجمع الخردة من المنطقة المتاخمة للبلوك محل عمل المجنى عليهم قاموا بمنعهم وصرفهم من المكان فاتفقوا فيما بينهم على التعدى عليهم انتقاماً منهم فقاموا بالتوجه للبلوك والتعدى عليهم بالضرب مُحدثين إصابتهم وانصرفوا من المكان وأنكروا قيامهم بسرقة مهمات مصلحية، بمواجهة المجنى عليهم بأقوال المتهمين أيدوا ما جاء بها وعدلوا عن أقوالهم بقيام المتهمين بسرقة ثمة متعلقات منهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.