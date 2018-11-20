» أرسنال يستعد للتخلي عن «النني»

20 نوفمبر 2018 - 06:08 م

تستعد إدارة أرسنال في التخلي عن محمد النني، لاعب وسط الجانرز والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن «النني» الذي يرتبط بعقد مع المدفعجية حتى 2022، قد يرحل عن الفريق يناير المقبل، وذلك بسبب خروجه من حسابات المدير الفني أوناي إيمري، وأن نادي ليستر سيتي، قد يكون وجهة اللاعب المصري المقبلة.

وذكرت أن المدرب أوناي إيمري يريد للنادي أن يجني 15 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع «النني» الذي لم يلعب حتى الآن في مباريات الدوري هذا الموسم، واستغلالها في التعاقد مع بابلو فرونالس، لاعب وسط نادي فياريال الإسباني، حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 17.8 مليون جنيه إسترليني.