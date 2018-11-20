  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:56 م
بحث متقدم
الأمير تميم

أمير قطر: هذا هو الحل الوحيد للأزمة الخليجية

شكري مصطفي

صورة نادرة لزعيم «التكفير والهجرة» قبل إعدامه

الاهلى

مفاجأة.. حلم الأهلي في اللقب الأفريقي «التاسع» يتجدد

مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين على حدود غزة

استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه

علاء مبارك

تعليق مفاجئ من نجل «مبارك» على كلمة شيخ الأزهر

عماد ابو هاشم

قاضٍ سابق مقيم في تركيا: "الإخوان" تهددني بالاغتيال

خلوصي أكار

أدلة جديدة تقلب الموازين في مقتل خاشقجي

هجوم في أفغانستان

مقتل واصابة 120 في تفجير احتفال للمولد النبوي بأفغانستان

قوات الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تعتقل 908 أطفال فلسطينيين

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: لا يجوز إجهاض الجنين المشوه

مقابل 15 مليونا

أرسنال يستعد للتخلي عن «النني»

الرياضة

الننى أفضل لاعب في أرسنال
الننى أفضل لاعب في أرسنال

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعرف على المبلغ الذى طلبه أرسنال لبيع "الننى"

#

فنانة شهيرة: تعرضت لأزمة صحية كبرى وشيلت "الطحال"

#

الليلة.. مواجهة حامية بين ليفربول وأرسنال

#

إصابة قوية للنني مع أرسنال قد تبعده عن لقاء تونس

المصريون

أرسنال

النني

تستعد إدارة أرسنال في التخلي عن محمد النني، لاعب وسط الجانرز والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن «النني» الذي يرتبط بعقد مع المدفعجية حتى 2022، قد يرحل عن الفريق يناير المقبل، وذلك بسبب خروجه من حسابات المدير الفني أوناي إيمري، وأن نادي ليستر سيتي، قد يكون وجهة اللاعب المصري المقبلة.

وذكرت أن المدرب أوناي إيمري يريد للنادي أن يجني 15 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع «النني» الذي لم يلعب حتى الآن في مباريات الدوري هذا الموسم، واستغلالها في التعاقد مع بابلو فرونالس، لاعب وسط نادي فياريال الإسباني، حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 17.8 مليون جنيه إسترليني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة تونس والمغرب
» مسؤول إسرائيلي: نجحنا في الانفتاح على اقتصاد مصر
» حملات أمنية مكبرة بعدة محافظات
» أرسنال يستعد للتخلي عن «النني»
» كشف لغز جريمة الدقهلية الغامضة
» صندوق النقد يتوقع تحسنًا في اقتصاد الخليج ويحذِّر من تقلبات النفط
» الأسماعيلي يدخل في مفاوضات مع «شيكابالا»
» بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث تصادم
» أوباما: ترامب يعاني من مشاكل طفولية
» تركيا: دعم أمريكا وحدات حماية الشعب الكردية السورية "خطأ كبير"
» المقاولون العرب يتخطى الجونة برباعية

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب