حبس شاب تحرش بطبيبة داخل أتوبيس عام

20 نوفمبر 2018 - 06:11 م

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، الثلاثاء، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بالتحرش بطبيبة داخل أتوبيس نقل عام.

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن بلاغ من «د.إ.م» 23 سنة طبيبة ومقيمة مركز أبوكبير، تتهم فيه «ض.الـ.إ.م» 30 سنة، ومقيم بمركز أبوكبير، بالتحرش بها أثناء استقلالها أتوبيس نقل عام قادم من أبوكبير إلى الزقازيق، وتم ضبط المتهم بمعرفة ركاب الأتوبيس وتسليمه للشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.