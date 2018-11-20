أمير قطر: هذا هو الحل الوحيد للأزمة الخليجية

20 نوفمبر 2018 - 06:14 م

رأى الشيخ تميم بن حمد آل ثني، أمير دولة قطر، أن الحل الوحيد لأزمة بلاده مع جاراتها يكمن في "احترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

ولفت أمير قطر، خلال لقائه بالرئيس الإيطالي سيرجيو متاريلا، في جلسة مباحثات رسمية بالقصر الجمهوري "كويرينالي" في العاصمة روما، إلى أن هذا الموقف ذاته تبنته بلاده ولا تزال من "الحصار الذي فرض عليها من دون مبرر"، مشددا على أن "الحوار مع دول الحصار في ضوء المبادئ المستقرة للعلاقات بين الدول، وفِي مقدمتها احترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هو السبيل الوحيد لحل الأزمة".

وكان الرئيس الإيطالي عبر في كلمته عن تمنياته أن يتم حل الأزمة الخليجية "عبر حل دبلوماسي قائم على التفاهم المتبادل، بما يسهم في استقرار وأمن المنطقة".

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أعلن أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الرياض، ستشهد حضور جميع دول الأعضاء في المجلس.

وأكد الجار الله أن القمة المقبلة ستكون بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وتعد بمثابة "بادرة تبعث على التفاؤل".