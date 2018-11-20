» حملات أمنية مكبرة بعدة محافظات

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وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات انضباطية مكبرة في 9 محافظات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة، في إطار جهود الوزارة لإعادة الانضباط للشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن القاهرة وأسوان والإسكندرية والأقصر والوادي الجديد والمنيا والجيزة وسوهاج والفيوم والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات أمنية وانضباطية أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففي مدن القاهرة الجديدة والعبور وبدر والشروق و6 أكتوبر والشيخ زايد و15 مايو والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة والساحل الشمالي والسادات والمنيا الجديدة والفيوم الجديدة والنوبارية الجديدة، نفذت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام، أسفرت تلك الجهود عن ضبط وإزالة 72 مخالفة إدارية متنوعة.

فيما وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة شملت عدداً من شوارع وميادين العاصمة، أسفرت تلك الجهود عن ضبط وإزالة 580 مخالفة إدارية، و107 مخالفات إشغال طريق و32 بائعا متجولا و5 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة و4 محاضر تلوث بيئة و24 محضر إدارة بدون ترخيص ولافته إعلانات بدون ترخيص و5 عربات لبيع المأكولات فضلاً عن تنفيذ 12 قرار إزالة.


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