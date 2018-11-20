طلعت يوسف يعلن قائمة المقاصة لمواجهة النجوم

20 نوفمبر 2018 - 06:31 م

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، قائمة فريقه لمباراة نجوم أف سي المقرر إقامتها غد الأربعاء على ملعب بترسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ15 بالدوري العام.

وضمت القائمة كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو في حراسة المرمى طه عادل – محمد دبش – أسامة جلال – محمد دسوقي – عاصم سعيد – أحمد محسن – صلاح ريكو – هاني سعيد – نصر رمضان – إيريك تراوري – محمد توني – رجب عمران - صلاح عاشور – محمد رمضان – عمر بسام – جون أنطوى.