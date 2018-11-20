أميتاب باتشان يدفع ديون مئات المزارعين في الهند

20 نوفمبر 2018 - 07:22 م

قال نجم بوليوود، أميتاب باتشان، إنه دفع ديون مئات المزارعين، مشيرا إلى أن قيمتها بلغت قرابة نصف مليون دولار.

وكتب النجم الهندي على مدونته إنه تكفل بدفع ديون 1398 مزارعا، وقال إنه يشعر بأنه "حقق انجازا كبيرا"وأوضح أن جميع المزارعين من مقاطعة أوتار براديش، التي ولد فيها " حسب ما نشر في شبكة بي بي سي عربي".

ويرزح عشرات الآلاف من المزارعين الهنود تحت وطأة الديون ويعاني قطاع الزراعة منذ عقود من الجفاف، ومن تناقص المياه وتراجع الإنتاجية بسبب انعدام التجهيزات العصرية.

وتعزى حوادث الانتحار بين المزارعين إلى هذه المشاكل التي يعانون منها، إذ انتحر نحو 300 ألف مزارع في الهند منذ 1995.

ويعد أميتاب باتشان، البالغ من العمر 76 عاما، واحدا من أشهر الممثلين في الهند ودفع الديون المستحقة على المزارعين لبنك الهند الحكومي، الذي أصدر بيانات بالقيمة التي دفعها النجم السينمائي، حسب مدونته.

وبما أنه لا يمكن إحضار جميع المزارعين إلى مدينة مومباي التي يقيم فيها أميتاب باتشان، فقد حجز قطارا لنحو 70 منهم يستقبلهم في بيته ويقدم لهم بيانات الديون المدفوعة ويتوقع أن يتم الاستقبال يوم 26 نوفمبر.

وفي مطلع هذا العام، دفع أميتاب باتشان ديون نحو 350 مزارعا من مقاطعة ماهاراشترا، التي خرج فيها آلاف المزارعين في مظاهرات مطالبين بمسح ديونهم وبرفع أسعار محاصيلهم.

وكان الممثل أيضا مثارا للجدل في قضية تخص الأراضي الزراعية، إذ قضت محكمة في 2007 أنه حصل على 90 ألف قدم من الأراضي الزراعية بصفة غير قانونية.

ووجهت له تهمة التزوير، لكن التهمة أسقطت لاحقا، بعدما تخليه عن المطالبة بالأراضي.

وشارك أميتاب باتشان في نحو 190 فيلما، وأدى أدوارا في أفلام من إنتاج هوليوود في الأعوام الأخيرة. ويقدم نسخة هندية من برنامج "من يربح المليون"، وهو من أكثر البرامج مشاهدة في التلفزيون الهندي.