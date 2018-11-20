» أول رد من الترجي بعد إيقاف مباراة أول أغسطس

20 نوفمبر 2018 - 07:23 م

أقام مسئولو الترجي التونسي احتفالًا كبيرًا باللقب الثالث في بطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم، الثلاثاء، بعد الفوز على الأهلي يوم 9 سبتمبر الماضي، على ملعب «رادس»، بثلاثية نظيفة.

والتقط الجهاز الفنى لفريق الترجى التونسى واللاعبين وإدارة النادي صورة جماعية مع اللقب القاري احتفالاً بالحصول عليه للمرة الثالثة فى تاريخه بعد التتويج به نسختى 1994 و2011.

وتأتى الصورة الجماعية التى التقطها الترجي التونسى ونشرها الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردًا على قرار "كاف" الصادر منذ ساعات بإيقاف حكم مباراة أبناء الدم والذهب ضد أول أغسطس الأنجولى فى إياب الدور نصف النهائى بعد إلغاء هدف صحيح للأخير.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الزامبى يخطره فيه بإيقاف الحكم جانى سيكازوى بعد واقعة إلغا هدف صحيح لفريق أول أغسطس الأنجولى ضد الترجى التونسى فى إياب الدور قبل النهائى من دورى أبطال أفريقيا، لحين التحقيق معه، حيث كان فريق أول أغسطس الأنجولى قريبًا من حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا حال احتساب الهدف صحيحاً لتصبح النتيجة 4-3 بعدما كانت 4-2 لصالح باب سويقة، لكن إلغاء الهدف من قبل سيكازوى صعد بالترجى التونسى للمباراة النهائية.



