  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:45 م
بحث متقدم
ترامب وبن سلمان

ترامب عن مقتل خاشقجي: ربما تم بعلم "بن سلمان"

الدكتور جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

بشهادة السيسي.. الخطبة الموحدة حققت الاستقرار

وزير التعليم وكثافة المدارس

وزير التعليم يلمح إلى مد العام الدراسي.. ونائب وخبيرة يرفضان

فيروز

أناشيد الإسلاميين «ملطوشة» من العلمانيين

الرئيس السيسي وبن سلمان

محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب

الأمير تميم

أمير قطر: هذا هو الحل الوحيد للأزمة الخليجية

شكري مصطفي

صورة نادرة لزعيم «التكفير والهجرة» قبل إعدامه

الاهلى

مفاجأة.. حلم الأهلي في اللقب الأفريقي «التاسع» يتجدد

علاء مبارك

تعليق مفاجئ من نجل «مبارك» على كلمة شيخ الأزهر

عماد ابو هاشم

قاضٍ سابق مقيم في تركيا: "الإخوان" تهددني بالاغتيال

أول رد من الترجي بعد إيقاف مباراة أول أغسطس

الرياضة

الترجي
الترجي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رواية مقتل "خاشقجي" تحدث انقساما بين ترامب والكونجرس

#

شاهد.. تصريح ناري لـ"ريهام سعيد" فى أول ظهور لها

#

أول صور من داخل السجن المُحتجز به «عشماوي»

#

المالية: 2.3 مليار جنيه من محاضر غرامات التهريب

خطف

النيابة

تحقيقات

رجل اعمال

أقام مسئولو الترجي التونسي احتفالًا كبيرًا باللقب الثالث في بطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم، الثلاثاء، بعد الفوز على الأهلي يوم 9 سبتمبر الماضي، على ملعب «رادس»، بثلاثية نظيفة. 

والتقط الجهاز الفنى لفريق الترجى التونسى واللاعبين وإدارة النادي صورة جماعية مع اللقب القاري احتفالاً بالحصول عليه للمرة الثالثة فى تاريخه بعد التتويج به نسختى 1994 و2011.

وتأتى الصورة الجماعية التى التقطها الترجي التونسى ونشرها الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردًا على قرار "كاف" الصادر منذ ساعات بإيقاف حكم مباراة أبناء الدم والذهب ضد أول أغسطس الأنجولى فى إياب الدور نصف النهائى بعد إلغاء هدف صحيح للأخير.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الزامبى يخطره فيه بإيقاف الحكم جانى سيكازوى بعد واقعة إلغا هدف صحيح لفريق أول أغسطس الأنجولى ضد الترجى التونسى فى إياب الدور قبل النهائى من دورى أبطال أفريقيا، لحين التحقيق معه، حيث كان فريق أول أغسطس الأنجولى قريبًا من حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا حال احتساب الهدف صحيحاً لتصبح النتيجة 4-3 بعدما كانت 4-2 لصالح باب سويقة، لكن إلغاء الهدف من قبل سيكازوى صعد بالترجى التونسى للمباراة النهائية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» هل تستطيع الحكومة نقل المصانع بعيدًا عن المناطق السكنية؟
» تعيين "كوخافي" رئيسًا لأركان جيش الاحتلال
» «كاف» يبلغ اتحاد الكرة بإيقاف طارق حامد
» أبرز النجوم المشاركين في مهرجان القاهرة السينمائي
» بث مباشر.. مباراة تونس والمغرب
» الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
» أول رد من الترجي بعد إيقاف مباراة أول أغسطس
» شاهد.. موجات وحشية تقتحم أدوارا عليا بعمائر على الشاطئ
» إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم
» محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب
» استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

الجهاز الفني - 9 %
اللاعبون - 13 %
إدارة النادي - 9 %
جميعهم - 57 %
غير مهتم - 11 %
اجمالى المصوتين:1096

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيروز
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية