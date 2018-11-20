تحقيقات خطف صاحب مصنع تكشف مفاجأة

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تحقيقات

رجل اعمال

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول خطف 3 أشخاص لصاحب مصنع رخام للحصول على فدية بالشيخ زايد، والذين تم ضبطهم مؤخرًا وتحرير الضحية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال زوجة المجنى عليه "محمد.أ.ب" والذي أفادت بتعرض زوجها صاحب مصنع رخام للاختطاف على يد مجهولين، وتلقيها اتصال هاتفى من الجناة، طلبوا خلاله فدية مالية لإطلاق سراحه.

وكشفت التحقيقات، أن 3 أشخاص أحدهم يعمل بالمصنع الخاص بالمجنى عليه، وراء اختطافه طمعا فى ثروته، ومن أجل طلب فدية مالية من أسرته، لعلمه بثرائه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازى مفتش المباحث الجنائية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم إعادة المجنى عليه لأسرته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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