  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:46 م
بحث متقدم
ترامب وبن سلمان

ترامب عن مقتل خاشقجي: ربما تم بعلم "بن سلمان"

الدكتور جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

بشهادة السيسي.. الخطبة الموحدة حققت الاستقرار

وزير التعليم وكثافة المدارس

وزير التعليم يلمح إلى مد العام الدراسي.. ونائب وخبيرة يرفضان

فيروز

أناشيد الإسلاميين «ملطوشة» من العلمانيين

الرئيس السيسي وبن سلمان

محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب

الأمير تميم

أمير قطر: هذا هو الحل الوحيد للأزمة الخليجية

شكري مصطفي

صورة نادرة لزعيم «التكفير والهجرة» قبل إعدامه

الاهلى

مفاجأة.. حلم الأهلي في اللقب الأفريقي «التاسع» يتجدد

علاء مبارك

تعليق مفاجئ من نجل «مبارك» على كلمة شيخ الأزهر

عماد ابو هاشم

قاضٍ سابق مقيم في تركيا: "الإخوان" تهددني بالاغتيال

18 لاعبًا في قائمة الإسماعيثلي لمواجهة الإنتاج الحربي

الرياضة

الاسماعيلى
الاسماعيلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«مختار» يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الزمالك

#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

#

«مختار» يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة المقاولون العرب

#

20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الإنتاج الحربي

المصريون

الإنتاج الحربى

الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة البرازيلى جورفان فييرا، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الــ15 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالى:

حراسة المرمى: عصام الحضرى – محمد فوزى

خط الدفاع: طارق طه – محمد مصيلحى – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدى – نادر رمضان – محمد الضرف – عمر الوحش – محمد صادق – كريم بامبو – عبد الرحمن مجدى – وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا – أوكيكى أفولابى – شكرى نجيب.

شهدت القائمة استدعاء محمد مصيلحى للمرة الأولى وغياب كل من محمد مجدى حارس المرمى ومحمد مجدى قلب الدفاع ومحمود متولى ومحمد هاشم ولسعد الجزيرى ومحمد الشامى وحسنى عبد ربه وعلاء عبد العظيم وأحمد على وعمر فتحى “سافيولا” لأسباب متنوعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» هل تستطيع الحكومة نقل المصانع بعيدًا عن المناطق السكنية؟
» تعيين "كوخافي" رئيسًا لأركان جيش الاحتلال
» «كاف» يبلغ اتحاد الكرة بإيقاف طارق حامد
» أبرز النجوم المشاركين في مهرجان القاهرة السينمائي
» بث مباشر.. مباراة تونس والمغرب
» الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
» أول رد من الترجي بعد إيقاف مباراة أول أغسطس
» شاهد.. موجات وحشية تقتحم أدوارا عليا بعمائر على الشاطئ
» إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم
» محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب
» استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيروز
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية