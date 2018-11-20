أناشيد الإسلاميين «ملطوشة» من العلمانيين

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فيروز الأكثر حضورا.. تحريف لـ"علم العروبة".. واستبدال كلمات "أبى القاسم الشابي" و"حافظ إبراهيم"

انتشرت على مدار العقود الأربعة الأخيرة الكثير من الأناشيد الإسلامية، والتى صارت من ضمن لوازم الإسلاميين الدعوية.

وتنوعت هذه الأناشيد بين الثورية، والتى تخص الجماعات الجهادية، وبين الأناشيد الأخرى للجماعات السلفية.

وقد استدعت الجماعات الجهادية بعض الأناشيد القديمة، مع تغيير لها فى اللحن وبعض الكلمات.

وكان نشيد "علم العروبة" للفنان محمد سلمان هو الأكثر انتشارًا بين الإسلاميين لكن بطابعه الحركي، والذى اشتهر بـ"لبيك إسلام البطولة".

كما استبدلت كلمات لقصيدة أبى القاسم الشابى "إرادة الحياة" الشهيرة بـ"إذا الشعب يوما أراد الحياة"، واستبدلت كلمة "القدر".

كما تم استبدل كلمة "عدل كسرى" إلى "جور كسرى" من قصيدة لشاعر النيل "حافظ إبراهيم"، والتى قام بإنشادها المنشد السورى "أبو مازن".

فيما كانت معارضة موشح "جادك الغيث" للفنانة فيروز الأكثر حضورا بين الإسلاميين فى نشيد "خندقى قبرى وقبرى خندقي".

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