» أبرز النجوم المشاركين في مهرجان القاهرة السينمائي

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نجوم

مهرجان القاهرة

سينمائي

بدأ مساء اليوم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ40 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وتألقت على السجادة الحمراء كل من النجمات ياسمين رئيس، نسرين طافش، تارا عماد، مريم الخشت، درة، منال سلامة، ميار الغيطى، سلوى محمد على، إضافة إلى النجوم عمرو سعد، محسن منصور، ظافر العابدين، يوسف عثمان، صبرى فواز، هانى عادل، هانى مهنا، باسل الزارو، المخرج يسرى نصر الله، المخرج مروان حامد، الناقد طارق الشناوى، وغيرهم.

ويعرض في حفل الافتتاح فيلم «Green Book » للمخرج بيتر فاريلي، لأول مرة في الشرق الأوسط، بطولة فيجو مورتينسين وماهرشالا على، والذي يعد واحدا من أهم أفلام العام المرشحة للتنافس على جوائز الأوسكار مطلع العام المقبل.


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