  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:45 م
بحث متقدم
ترامب وبن سلمان

ترامب عن مقتل خاشقجي: ربما تم بعلم "بن سلمان"

الدكتور جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

بشهادة السيسي.. الخطبة الموحدة حققت الاستقرار

وزير التعليم وكثافة المدارس

وزير التعليم يلمح إلى مد العام الدراسي.. ونائب وخبيرة يرفضان

فيروز

أناشيد الإسلاميين «ملطوشة» من العلمانيين

الرئيس السيسي وبن سلمان

محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب

الأمير تميم

أمير قطر: هذا هو الحل الوحيد للأزمة الخليجية

شكري مصطفي

صورة نادرة لزعيم «التكفير والهجرة» قبل إعدامه

الاهلى

مفاجأة.. حلم الأهلي في اللقب الأفريقي «التاسع» يتجدد

علاء مبارك

تعليق مفاجئ من نجل «مبارك» على كلمة شيخ الأزهر

عماد ابو هاشم

قاضٍ سابق مقيم في تركيا: "الإخوان" تهددني بالاغتيال

مدبولي يناقش تنفيذ منظومة "الكارت الموحد" لخدمة المواطنين

الحياة السياسية

مدبولي خلال الاجتماع
مدبولي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

معلومات عن "الكارت الموحد" الذي أعلنت عنه الحكومة

#

"الوزراء": هذا هو الهدف الحقيقي من "الكارت الموحد"

#

مدبولي يتلقى التقرير الأسبوعي عن شكاوى المواطنين

#

"مواصلات مصر": رفع التذكرة لـ15 جنيهًا

الدين

الديهى

نجديد الخطاب


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمناقشة موقف تنفيذ التكنولوجيا المتكاملة لخدمة المواطنين، عبر توفير كارت موحد لتقديم هذه الخدمات، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي المصري، ووزيري التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي عدد من الجهات.

وخلال الاجتماع، استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الموقف التنفيذي للقرار الصادر عن المجلس القومي للمدفوعات بشأن "الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية وكذا أعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية"، وما تم من إجراءات مع الشركاء المعنيين في هذا الشأن.

وأضاف عامر: نتيجة للتنسيق الذي تم خلال الفترة الماضية مع كافة الأطراف المعنية، وفي ظل المناقشات التي دارت خلال الاجتماع فقد تم التوافق على الاستعانة بتحالف من أهم وأكبربيوت الخبرة العالمية المتخصصة لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لتقديم الخدمات للمواطنين بما فيها التموين والخبز والتأمين الصحي عن طريق كارت موحد طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من المنظومة الجديدة في المقام الأول هو التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة، وكذا التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى توفير بيانات لحظية لأوجه صرف الدعم لمتخذ القرار.

وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تنتهي بالإطلاق التجريبي للمشروع، كما تقرر تشكيل لجنة عليا للمشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ كافة القرارات الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ المشروع، ويتولى محافظ البنك المركزي ورئيس الأمانة الفنية للمجلس القومي للمدفوعات تشكيل لجنة توجيهية للمشروع؛ تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروع؛ وتختص بمتابعة تنفيذ خطة المشروع التي يتم التوافق عليها، وتنفيذ القرارات والتكليفات الصادرة عن اللجنة العليا للمشروع، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي للمشروع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» هل تستطيع الحكومة نقل المصانع بعيدًا عن المناطق السكنية؟
» تعيين "كوخافي" رئيسًا لأركان جيش الاحتلال
» «كاف» يبلغ اتحاد الكرة بإيقاف طارق حامد
» أبرز النجوم المشاركين في مهرجان القاهرة السينمائي
» بث مباشر.. مباراة تونس والمغرب
» الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
» أول رد من الترجي بعد إيقاف مباراة أول أغسطس
» شاهد.. موجات وحشية تقتحم أدوارا عليا بعمائر على الشاطئ
» إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم
» محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب
» استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيروز
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية