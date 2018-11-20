«الديهي»: «جزمة البابا تواضروس أشرف من الإخوان»

20 نوفمبر 2018 - 07:56 م

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، هجوم محمد ناصر مذيع قناة "مكلمين" الإخوانية،على البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن البابا تواضروس قمة في الوطنية وله مواقف كثيرة تثبت مدي حبه للوطن، مشيرًا إلى أنها هذه المواقف سيذكرها التاريخ و يخلدها.

وأوضح "الديهي" ، أنه يشهد للبابا تواضروس بالوطنية ورجاحه العقل في أحلك المواقف، قائلا:"نعل تواضروس أشرف من الإخوان".