  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:45 م
بحث متقدم
ترامب وبن سلمان

ترامب عن مقتل خاشقجي: ربما تم بعلم "بن سلمان"

الدكتور جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

بشهادة السيسي.. الخطبة الموحدة حققت الاستقرار

وزير التعليم وكثافة المدارس

وزير التعليم يلمح إلى مد العام الدراسي.. ونائب وخبيرة يرفضان

فيروز

أناشيد الإسلاميين «ملطوشة» من العلمانيين

الرئيس السيسي وبن سلمان

محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب

الأمير تميم

أمير قطر: هذا هو الحل الوحيد للأزمة الخليجية

شكري مصطفي

صورة نادرة لزعيم «التكفير والهجرة» قبل إعدامه

الاهلى

مفاجأة.. حلم الأهلي في اللقب الأفريقي «التاسع» يتجدد

علاء مبارك

تعليق مفاجئ من نجل «مبارك» على كلمة شيخ الأزهر

عماد ابو هاشم

قاضٍ سابق مقيم في تركيا: "الإخوان" تهددني بالاغتيال

إعلامي: رافضو تجديد الخطاب الديني أعداء الدين

الحياة السياسية

تجديد الخطاب الديني
تجديد الخطاب الديني

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

السيسى يكلف «محمد صبحي» بهذا الأمر.. والأخير يرد

#

عبد الله النجار: الأزهر يقوم بواجبه فى تجديد الخطاب الدينى

#

متحدث الأوقاف: الإمام الأكبر له رؤيته في الخطاب الديني

#

أول تعليق أزهري على كلمة الرئيس بشأن«حرية العبادة»

الدين

الديهى

نجديد الخطاب

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على محاربي فكرة تجديد الخطاب الديني، التي تنادي بها الدولة المصرية منذ فترة طويلة.

 وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن من يطالب بإعادة الدين لبهائه يتهمونه بالزندقه، بالرغم من أن هؤلاء الأشخاص هم خوارج هذا العصر.

ووجه "الديهي"، رسالة لمحاربي تجديد الخطاب الديني، قائلا:"أنتم لستم وسطاء الله في الدين، بل أنتم أعداء الدين، ماذا رأينا منكم سوى أحذية تتقاذف علي الهواء".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» هل تستطيع الحكومة نقل المصانع بعيدًا عن المناطق السكنية؟
» تعيين "كوخافي" رئيسًا لأركان جيش الاحتلال
» «كاف» يبلغ اتحاد الكرة بإيقاف طارق حامد
» أبرز النجوم المشاركين في مهرجان القاهرة السينمائي
» بث مباشر.. مباراة تونس والمغرب
» الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
» أول رد من الترجي بعد إيقاف مباراة أول أغسطس
» شاهد.. موجات وحشية تقتحم أدوارا عليا بعمائر على الشاطئ
» إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم
» محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب
» استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيروز
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية