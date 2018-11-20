إعلامي: رافضو تجديد الخطاب الديني أعداء الدين

20 نوفمبر 2018 - 07:59 م

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على محاربي فكرة تجديد الخطاب الديني، التي تنادي بها الدولة المصرية منذ فترة طويلة.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن من يطالب بإعادة الدين لبهائه يتهمونه بالزندقه، بالرغم من أن هؤلاء الأشخاص هم خوارج هذا العصر.

ووجه "الديهي"، رسالة لمحاربي تجديد الخطاب الديني، قائلا:"أنتم لستم وسطاء الله في الدين، بل أنتم أعداء الدين، ماذا رأينا منكم سوى أحذية تتقاذف علي الهواء".