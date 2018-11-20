» «كاف» يبلغ اتحاد الكرة بإيقاف طارق حامد

20 نوفمبر 2018 - 08:01 م

يفقد المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، عن مواجهة منتخب النيجر، والمقرر إقامتها في شهر مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا اليوم الثلاثاء، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يخطره بإيقاف طارق حامد لاعب منتخب مصر أمام النيجر، بسبب حصوله على إنذارين بالتصفيات الإفريقية.

وحصل حامد على الإنذار الأول و الثاني في لقاء تونس ذهابا وإيابا، ومن ثم لايحق له المشاركة أمام النيجر في مارس المقبل.

ويستعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري لمواجهة النيجر منتصف شهر مارس المقبل، بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.