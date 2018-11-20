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أستاذ عظام بطب الأزهر يدرب أطباء نيجيريا

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أستاذ عظام بطب الأزهر يدرب أطباء نيجيريا
أستاذ عظام بطب الأزهر يدرب أطباء نيجيريا

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الأزهر

طب

نيجريا

تلقى الدكتور إبراهيم أبو عميرة، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية طب البنين جامعة الأزهر فرع أسيوط، دعوة من الدكتور ميكل نيكولا، رئيس جمعية جراحة العظام  النيجيرية، والدكتور ميكل أوكنيلا، رئيس مجموعة تقويم وتطويل العظام النيجيرية، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الأول الذي تنظمه جمعية جراحة العظام النيجيرية.

وأكد رئيس قسم جراحة العظام بطب الأزهر بأسيوط، أن مشاركته في المؤتمر تأتى في إطار عالمية رسالة الأزهر الشريف، من أجل تعميق الروابط والعلاقات بين جامعة الأزهر الشريف وكافة المؤسسة العلمية والبحثية بنيجيريا، وتأكيدا على قوة ومتانة الروابط العلمية  بين كل من مصر ونيجيريا.

وأوضح "أبو عميرة" أنه  قام بتدريب وتأهيل الأطباء النيجيريين على الجديد والحديث في مجال تقويم وتطويل العظام، وذلك بمقر المستشفى الجامعي في لاجوس، مشيرا إلى أن ورشة العمل لقيت إقبالا كبيرا من كافة أطباء نيجيريا.

حصل "أبوعميرة" على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف،  ثم عين نائبا بقسم جراحة العظام ، وحصل على  الماجستير في جراحة العظام،  وعين مدرسًا مساعدًا، ثم سافر في بعثة  إلى جامعة ميلانو بايطاليا وحصل على درجة الدكتوراه في جراحة العظام عام 2011، وعاد إلى مصر وعين مدرسًا لجراحة العظام بكلية الطب بجامعة الأزهر.

وقام بتأسيس وحدة متخصصة في مجال إصلاح وعلاجات تشوهات عظام الأطفال بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط وكان الأولى من نوعها في صعيد مصر، وتخصص في مجالات  تقويم العظام وجراحة العظام للأطفال وإعادة بناء الأطراف وتصحيح التشوه، إضافة لذلك اهتم بشكل خاص بعلاج تشوهات حول الركبة وتشوهات القدم ومفاصل الحوض باستخدام جهاز الأليزاروف ، وعلاج الكسور غير الملتئمة، والتهابات العظام و النكروز العظمى، و جراحات إطالة العظام، وعلاج تشوه القدم في الأطفال باستخدام طريقة بونسيتي ومشاكل الأطفال الأخرى.


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