ترامب: ننوي البقاء شريكًا قويًا للسعودية

20 نوفمبر 2018 - 10:00 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكًا قويًا للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة.



جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض، حول العلاقات بين واشنطن والرياض.



وأضاف ترامب أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان؛ "ربما كان على علم" بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.

