  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:40 م
بحث متقدم
ازالة

التصالح في المباني المخالفة مقابل 5% من قيمتها

القنصلية السعودية

تركيا ترد.. من أين حصلت أنقرة على تسجيلات القنصلية؟

بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها

زواج القاصرات.. «لا فازوا بالمال ولا راحة البال!!»

الدكتور جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

بشهادة السيسي.. الخطبة الموحدة حققت الاستقرار

ترامب وبن سلمان

ترامب عن مقتل خاشقجي: ربما تم بعلم "بن سلمان"

وزير التعليم وكثافة المدارس

وزير التعليم يلمح إلى مد العام الدراسي.. ونائب وخبيرة يرفضان

فيروز

أناشيد الإسلاميين «ملطوشة» من العلمانيين

الاهلى

مفاجأة.. حلم الأهلي في اللقب الأفريقي «التاسع» يتجدد

الرئيس السيسي وبن سلمان

محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب

الأمير تميم

أمير قطر: هذا هو الحل الوحيد للأزمة الخليجية

دراسة حديثة تكشف معلومة خطيرة عن "الاكتئاب"

الصفحة الأخيرة

الاكتئاب
الاكتئاب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تعرفي على المدة المناسبة بين إنجاب طفل وآخر

#

إذا كنت تتناول دواء الضغط .. فاقرأ هذه الدراسة

#

الكشف عن أضرار خطيرة للفياجرا

#

تقنية جديدة تجعل خلايا السرطان تنتحر

أفادت دراسة دنماركية حديثة، أن المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة لمرض اختلال ضربات القلب، أو ما يسمى "الرجفان الأذيني".
الدراسة أجراها باحثون من جامعة "آرهوس"، ونشروا نتائجها، الثلاثاء، في دورية "European Journal of Preventive Cardiology" العلمية.
والرجفان الأذيني، هو شكل من أشكال اضطراب ضربات القلب، وعادة ما يكون مصحوبًا بتسارع النبض وألم في الصدر وضيق التنفس، وانخفاض القدرة على تزويد الجسم بالدم، وهو عامل رئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية، أو فشل القلب أو الخرف أو الوفاة المبكرة.
ولكشف العلاقة بين الاكتئاب والرجفان الأذيني، راقب الفريق بيانات 785 ألفا و254 شخصا كانوا يتلقون علاجات مضادة للاكتئاب، بين عامي 2000 و2013.
ووجد الباحثون أن المرضى الذين يتناولون مضادات يواجهون مخاطر أعلى بـ3.18 أضعاف للإصابة بالرجفان الأذيني خلال الشهر الأول من العلاج، وتنخفض النسبة تدريجيا بعد ذلك إلى 1.37 ضعفا بعد شهرين إلى 6 أشهر من العلاج، و1.11 بعد 6 إلى 12 شهرا.
وقال قائد فريق البحث "مورتن فينجر-غرون": "من المعروف أن هنالك علاقة بين العقل والقلب، ولذلك قد يؤدي الاكتئاب إلى تطور مرض الشريان التاجي، ودراستنا كان هدفها التحقق مما إذا كان الاكتئاب مرتبطا أيضا بالرجفان الأذيني".
وأضاف: "المصابون بالرجفان الأذيني ليسو بحاجة إلى القلق بشأن تناول أدوية مضادة للاكتئاب إذا كانوا في حاجة إليها، لأن دراستنا تدعم أدلة ارتباط مشاكل العقل والقلب".
وأوضح أن الرجفان الأذيني هو اضطراب ضربات القلب الأكثر شيوعًا، ويسبب 20 إلى 30% من حالات السكتة الدماغية، ويزيد من خطر الموت المبكر.
وتابع أن "واحدا من كل 4 بالغين في منتصف العمر بأوروبا والولايات المتحدة سوف يصاب بالرجفان الأذيني، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 سيكون هنالك 14 إلى 17 مليون مصاب بالمرض في الاتحاد الأوروبي". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة كبرى للأهلي قبل مباراة الوصل الإماراتي
» صحيفة تكشف انتهاك نجلة ترامب لهذا الأمر الخطير
» دراسة حديثة تكشف معلومة خطيرة عن "الاكتئاب"
» أستاذ عظام بطب الأزهر يدرب أطباء نيجيريا
» حسن حسني: «فرحان لتكريمي قبل ما أموت»
» بث مباشر.. مباراة البرازيل والكاميرون
» إعلان موعد عودة جثمان الصيدلي المقتول في السعودية
» إيقاف حكم مباراة الأهلي والترجي
» «الأطباء» تقاضي مروجي حملة مكافحة الفساد
» كواليس جلسة «كارتيرون» مع لاعبي الأهلي
» هل تستطيع الحكومة نقل المصانع بعيدًا عن المناطق السكنية؟

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق