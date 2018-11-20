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بمشاركة 160 فيلما من 59 دولة..

انطلاق الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي

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المصريون ووكالات

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انطلقت مساء الثلاثاء بدار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط حضور فني كبير.
وافتتح المهرجان عروضه بعرض فيلم "كتاب أخضر" للمخرج الأمريكي بيتر فاريلي، الذي توّج بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي سبتمبر/أيلول الماضي.
ويتيح المهرجان للجمهور مشاهدة أكثر من 160 فيلما من 59 دولة، خلال هذه الدورة التي تستمر حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضمن برامجه المختلفة.
ويتنافس في المسابقة الدولية للمهرجان 16 فيلمًا، من المقرر أن تشاهدها لجنة تحكيم عالمية يرأسها المخرج الدنماركي الأبرز الذي فاز بسعفة كان الذهبية مرتين، بيل أوجوست، لتقرر اللجنة في النهاية من بينها أي الأفلام سيتوّج بالهرم الذهبي، أكبر جوائز المهرجان.
ومن بين أبرز الأفلام المتنافسة التايلاندي "مانتا راي" للمخرج بوتيبونج أرونبينج، والإيطالي "نشوة" للمخرجة فاليريا جولينو، بالإضافة لفيلم المخرج المصري أحمد عبد السيد الجديد "ليل خارجي".
ومن المقرر منح جائزة جديدة بعنوان "أحسن فيلم عربي"، بقيمة مالية 15 ألف دولار، تتنافس عليها الأفلام العربية الطويلة في جميع المسابقات.
ويضيف المهرجان في هذه الدورة جائزة للجمهور بقيمة مالية 20 ألف دولار، تُمنح للفيلم الذي يصوت له جمهور القاهرة فينال الجائزة بالمناصفة منتج الفيلم وموزعه المحلي.
والقاهرة السينمائي هو مهرجان سنوي دولي يعقد في القاهرة، وتأسس عام 1976، ويعد أول مهرجان سينمائي دولي عقد في العالم العربي، وأحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم، ويشمل المهرجان المسابقة الرسمية الدولية، ومسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الديجيتال. -

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