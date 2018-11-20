  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:42 م
بحث متقدم
ازالة

التصالح في المباني المخالفة مقابل 5% من قيمتها

القنصلية السعودية

تركيا ترد.. من أين حصلت أنقرة على تسجيلات القنصلية؟

بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها

زواج القاصرات.. «لا فازوا بالمال ولا راحة البال!!»

الدكتور جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

بشهادة السيسي.. الخطبة الموحدة حققت الاستقرار

ترامب وبن سلمان

ترامب عن مقتل خاشقجي: ربما تم بعلم "بن سلمان"

وزير التعليم وكثافة المدارس

وزير التعليم يلمح إلى مد العام الدراسي.. ونائب وخبيرة يرفضان

فيروز

أناشيد الإسلاميين «ملطوشة» من العلمانيين

الاهلى

مفاجأة.. حلم الأهلي في اللقب الأفريقي «التاسع» يتجدد

الرئيس السيسي وبن سلمان

محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب

الأمير تميم

أمير قطر: هذا هو الحل الوحيد للأزمة الخليجية

صحيفة تكشف انتهاك نجلة ترامب لهذا الأمر الخطير

عرب وعالم

إيفانكا
إيفانكا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب يُهدد بهذا الأمر الخطير بولاية كاليفورنيا

#

إذا كنت تتناول دواء الضغط .. فاقرأ هذه الدراسة

#

رد ناري لـ"نيويورك تايمز" على دعوات "ترامب"

#

ترامب يدعو وزير العدل الأمريكي إلى التحقيق بهذا الأمر

ذكرت وسائل إعلام أمريكية ، الثلاثاء، أن إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص في تنسيق أعمال حكومية بالبيت الأبيض.
وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، بأن إيفانكا استخدمت بريدها الخاص في التواصل مع مسؤولين حكوميين.
فيما قالت صحيفة "واشنطن بوست"، أن إيفانكا "ربما تكون قد انتهكت اللوائح الاتحادية" باستخدامها ذلك البريد.
ونقلت الصحيفة عن مكتب محاماة يمثل إيفانكا، القول إن أيا من الرسائل التي أرسلتها ابنة الرئيس الأمريكي لم تتضمن معلومات سرية وكان معظمها يتعلق بمسائل جدولة مواعيد.
وأضاف أنها أرسلت تلك الرسائل "قبل إطلاعها على القواعد التي تمنع ذلك".
يشار إلى أن ترامب اتهم منافسته في انتخابات 2016، هيلاري كلينتون، بأنها استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص أثناء عملها وزيرة للخارجية، وقال إنها بذلك "عرضت الولايات المتحدة للخطر". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة كبرى للأهلي قبل مباراة الوصل الإماراتي
» صحيفة تكشف انتهاك نجلة ترامب لهذا الأمر الخطير
» دراسة حديثة تكشف معلومة خطيرة عن "الاكتئاب"
» أستاذ عظام بطب الأزهر يدرب أطباء نيجيريا
» حسن حسني: «فرحان لتكريمي قبل ما أموت»
» بث مباشر.. مباراة البرازيل والكاميرون
» إعلان موعد عودة جثمان الصيدلي المقتول في السعودية
» إيقاف حكم مباراة الأهلي والترجي
» «الأطباء» تقاضي مروجي حملة مكافحة الفساد
» كواليس جلسة «كارتيرون» مع لاعبي الأهلي
» هل تستطيع الحكومة نقل المصانع بعيدًا عن المناطق السكنية؟

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق