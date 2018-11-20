» صحيفة تكشف انتهاك نجلة ترامب لهذا الأمر الخطير

20 نوفمبر 2018 - 10:40 م

ذكرت وسائل إعلام أمريكية ، الثلاثاء، أن إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص في تنسيق أعمال حكومية بالبيت الأبيض.



وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، بأن إيفانكا استخدمت بريدها الخاص في التواصل مع مسؤولين حكوميين.

فيما قالت صحيفة "واشنطن بوست"، أن إيفانكا "ربما تكون قد انتهكت اللوائح الاتحادية" باستخدامها ذلك البريد.

ونقلت الصحيفة عن مكتب محاماة يمثل إيفانكا، القول إن أيا من الرسائل التي أرسلتها ابنة الرئيس الأمريكي لم تتضمن معلومات سرية وكان معظمها يتعلق بمسائل جدولة مواعيد.

وأضاف أنها أرسلت تلك الرسائل "قبل إطلاعها على القواعد التي تمنع ذلك".