» ترامب: قد ألتقي بن سلمان في قمة العشرين

21 نوفمبر 2018 - 12:20 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه قد يلتقي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها الأسبوع المقبل في الأرجنتين.



جاء ذلك إجابة على أسئلة صحفيين، أثناء مغادرته البيت الأبيض، قبيل توجهه إلى فلوريدا لقضاء إجازة عيد الشكر.



وأشار ترامب، في معرض الحديث عن بيان سابق له حول العلاقات مع السعودية؛ أن بن سلمان ربما علم بقتل الصحفي جمال خاشقجي وربما لم يعلم؛ إلا أن مصالح الولايات المتحدة تقتضي الحفاظ على علاقاتها مع المملكة.



وأضاف: "لأن أمريكا أولًا، لن أترك مئات مليارات الدولارات تذهب إلى الصين وروسيا"، في إشارة إلى صفقات السلاح بين واشنطن والرياض.



وتابع أنه في حال تدهورت العلاقات بين البلدين فإن أسعار النفط سترتفع، وهو ما من شأنه إضرار الاقتصاد العالمي، بحسبه.



كما شدد أنه في حال تخلت الولايات المتحدة عن السعودية فإن ذلك سيكون "خطأً كبيرًا" بالنسبة لمصالحها ولإسرائيل وجهود مواجهة إيران في المنطقة.



وجدد ترامب نفي امتلاك علاقات أو مصالح شخصية مع المملكة.



يشار أن وسائل إعلام سعودية أفادت اليوم أن الأمير بن سلمان بصدد المشاركة في قمة العشرين بالأرجنتين، نهاية الشهر الجاري، ضمن جولة خارجية سيقوم بها آنذاك.



وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض؛ إنه "من المحتمل جدًا" أن يكون ولي عهد السعودية على علم بـ"الحادث المأساوي"، في إشارة إلى جريمة قتل "خاشقجي".



وأضاف أن استخبارات بلاده تواصل تقييم المعلومات المتوفرة بشأن مقتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.



وتابع أن الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكًا قويًا للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة.

