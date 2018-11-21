» أجيري: مروان محسن أفضل رأس حربة في مصر

21 نوفمبر 2018 - 12:50 ص

قال المدير الفني لمنتخب مصر، خافيير أجيري، إن المنتخب لا يعاني من أزمة في مركز المهاجم الصريح، معتبرا أن مروان محسن، مهاجم نادي الأهلي، «أفضل مهاجم في مصر حاليًا».



وأضاف في لقائه مع برنامج «ملعب أون» عبر فضائية «أون سبورت»، مساء الثلاثاء: «لا أعتقد أن منتخب مصر يعاني من أزمة هجومية، لقد سجلنا 15 هدفا خلال 4 مباريات، لو سجلنا هدفا أو اثنين في 4 مباريات كنت سأعترف بوجود مشكلة».

وأوضح: «سجلنا 3 أهداف في منتخب تونس وهذا ليس بالأمر السهل، لا توجد أي مشكلة في رؤوس الحربة لمنتخب مصر»، مشيرا إلى أنه «لا يتابع وسائل الإعلام ولا يهتم بأي شيء سوى متابعة اللاعبين فقط».



وتابع: «في كأس العالم 2018 لم أكن أعرف أنني سأدرب منتخب مصر، لكنني رأيت أداء غير عادي من مروان محسن، وكان من أفضل لاعبي منتخب مصر خلال البطولة».

