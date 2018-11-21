تعليق صادم لوزير الخارجية الأمريكي عن الشرق الأوسط

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المصريون ـ متابعات
#بومبيو: سنحافظ على علاقتنا مع #السعودية لحماية مصالحنا https://t.co/7o851otYiI pic.twitter.com/c6tmHS5sRw
— CNN بالعربية (@cnnarabic) 20 نوفمبر 2018
#بومبيو: سنحافظ على علاقتنا مع #السعودية لحماية مصالحنا https://t.co/7o851otYiI pic.twitter.com/c6tmHS5sRw
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