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أجيري: المنتخب المصري هو الفريق الأفضل في إفريقيا

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قال المدير الفني لمنتخب مصر، المكسيكي خافيير أجيري، إنه لا يفكر حاليًا في الوصول بالمنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2022، وإن هدفه في هذه اللحظة هو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019.
وأضاف "أجيري"، في لقائه مع برنامج "ملعب أون على فضائية «أون سبورت»، مساء الثلاثاء: «من المبكر الحديث عن كأس العالم، أسير خطوة بخطوة، ولا أستطيع التفكير حاليا في المونديال».
وتابع: «يجب إنشاء قاعدة في الوقت الحالي لمساعدتنا على الوصول لكأس العالم، أتخيل تصعيد 6 أو 7 لاعبين من المنتخب الأوليمبي إلى الفريق الأول»، شموضحًا أنه «شارك في كأس العالم 4 مرات كمدرب، لكن تركيزي حاليا على كأس الأمم الأفريقية، ثم بعدها سأبدا التفكير في كأس العالم».
وأردف قائلًا: «هدفي في تلك المرحلة هو الحصول على لقب كأس الأمم، المنتخبات المنافسة ليست سهلة، غينيا والمغرب والكاميرون وموزمبيق هم أبرز المنافسين على اللقب».
واستطرد: «يجب القتال من أجل الوصول إلى النهائي والحصول على لقب المسابقة، لدينا فريق قوي على المستوى الأفريقي، وفرصتنا في المنافسة على اللقب كبيرة».



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