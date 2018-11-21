تفاصيل النصب على المواطنين باستغلال اسم "صلاح"

عقب اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن استغلال اسم نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، محمد صلاح، في النصب على المواطنين تحت اسم منح تعلم اللغة الإنجليزية، قائلًا: "سيتم اتخاذ إجراءات رادعة لكل مَن تسول له نفسه استغلال المواطنينن".



وأوضح عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ONE"، مساء الثلاثاء، أنه تواصل مع المواطنين الذين تعرضوا للنصب باسم "صلاح"، وحصل منهم على المعلومات الكافية لضبط القائمين على هذه المنح الوهمية، لافتًا إلى أن استخدام شعبية "صلاح" لتجميع مبالغ مالية تحت اسم المنح المجانية جريمة يعاقب عليها القانون

