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أمريكا تتهم الصين بمواصلة سرقة الملكية الفكرية

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الحرب التجارية بين أمريكا والصين
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صفارة إنذار صينية تهدد أمريكا

اتهمت الولايات المتحدة، الصين، أمس الثلاثاء، بـ"مواصلة الحملة المدعومة من الدولة لسرقة الملكية الفكرية"، وذلك في وقت انزلقت فيه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى ما بات يعرف بحرب تجارية بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة.
جاءت الاتهامات الجديدة في تقرير مفصل من 53 صفحة صدر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
كما تأتي الاتهامات قبل عشرة أيام من الموعد المقرر للقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في بوينس آيرس.
وذكر التقرير: "لم تغير الصين بشكل أساسي أفعالها وسياساتها، والممارسات المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية، والابتكار، ويبدو أنها قد اتخذت بالفعل المزيد من الإجراءات غير العقلانية في الأشهر الأخيرة".

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