تصريحات نارية لحكم "الترجي" الموقوف بتهمة الرشوة

21 نوفمبر 2018 - 05:28 ص

عبر الحكم الزامبي جاني سيكازوي عن دهشته من قرار إيقافه بتهم تتعلق بتلقي رشوة من فريق الترجي التونسي لكي يساهم في تفويز الأخير على فريق "أول أغسطس" الأنجولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي حصدها من الأهلي المصري.



وقال سيكازوي في تصريحات صحفية : "الكاف لم يبلغني بأي قرارات بشكل رسمي. القرار أرسل للاتحاد الزامبي يوم الجمعة والاتحاد الزامبي قام بإبلاغي ومنذ ذلك الحين لم أتابع أي أخبار، وبالتالي لا أعرف ما قاله مسؤولو بريمييرو دو أوجوستو" حسب "في الجول".

وشدد "لا أعرف ما هي الخطوات التالية، ولا أعرف موعد لجنة الاستماع الخاصة بي. من يحتاج تفاصيل أكثر عليه الحديث مع الاتحاد الزامبي".



وأردف "لا أعرف لماذا خرج القرار من لجنة الانضباط وليس لجنة الحكام".

وعن قراره الأكثر جدلية في مباراة الازمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال الحكم الزامبي: "شاهدوا المباراة مرة أخرى. حذرت اللاعبين قبل كرة الخطأ من التداخل معا وحذرت أحد لاعبي أوجوستو تحديدا، الناس ظنت أنني احتسبت خطأ مرتكبا على حارس المرمى التونسي، ولكنه كان على أحد مدافعي الفريق".

وأتم "أنا راض تماما عن أدائي في المباراة. كل قرار رأيته في المباراة اتخذته".