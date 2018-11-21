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ماذا فعل تامر حسني مع فتاة فاقدة للبصر طلبت مقابلته؟

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تامر حسني ومنة الله
تامر حسني ومنة الله

أحمد عادل شعبان

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تامر حسني

استضاف المطرب تامر حسني فتاة في الثانوية العامة بعد ظهورها على إحدى القنوات وطلبها مقابلته وجها لوجه .

وظهرت الفتاة "منة الله" منذ أسابيع على برنامج "حكايتك" مع الإعلامية دعاء صلاح لتحكي أنها فقدت بصرها خلال مرحلة الثانوية العامة دون سبب وطلبت مقابلة تامر حسني.

وبعد الحلقة بالفعل اتصل بها "تامر" وحدد موعدًا لمقابلتها لكن مرضه المفاجيء تسبب في تأجيل المقابلة ، ولما تعافى تامر استضاف الفتاة ومرافقيها في منزله وجلس معها أكثر من ساعتين ليتحدثا في كل شيء.

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