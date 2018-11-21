آخر كلمات قتيل الرحاب: أنا آسف يا عمو شريف .. بحبكم

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بسام أسامة

كشفت التحقيقات النهائية لمقتل الطالب بسام أسامة التي عُرفت بـ"قضية الرحاب" تفاصيل مثيرة عما حدث قبل واقعة القتل .

وقال أشرف حامد - المتهم الأول- في التحقيقات : "بعد ما كتفته ومشيت الناس قولتله (شوفت يا كلب وصلتنا لايه .. خسارة الـ6000 جنيه اللي دفعتهم في تكتيفك واحنا في عرضهم .. أنت فاكرني ضعيف؟ ) .. فقعد يقولي: (أنا آسف يا عمو شريف أنا بحبك والله)".

وقالت حبيبة - ابنة المتهم الأول - في التحقيقات: "أنا يومها عاتبته وقولتله (ليه وصلتنا لكدة؟ وكمان قلت إنك كنت بتنام معايا ؟ .. فرد والبلاستر على شفايفه وقال (مش هاجي جنبك تاني)".

وقال بسام محمد - المتهم الثالث - : "أنا سمعت بسام بعد ما دخل الأوضة بيقول (ليه كدة يا عمو شريف .. خلاص هعملك كل اللي أنت عايزه) ".

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 24 نوفمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد على وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين لاتهامهم بمقتل طالب، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية طالب الرحاب

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