» شاهد .. معجزة لا تفسير لها تنقذ طفلين من موت محقق

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
أظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" ما وصفه ناشطون بأنه "معجزة إلهية" تغير الكثير من أفكار الناس حول الموت والحياة والقدر .
وظهر في مقطع الفيديو طفلان يقفان في شارع ويبدو أنهما رأيا طفلة تقف في طابق أعلى بأحد المباني على وشك السقوط ، وحاول أحد الطفلين الذهاب إلى مكان يسمح له بالتقاط الطفلة - رغم خطورة ذلك - إلا أنه تعثر بطريقة دراماتيكية في نفس الوقت الذي سقطت في الطفلة من أعلى - بطريقة غير معتادة فيزيائيا - لتسقط بظهرها على ظهر الظفل بشكل عكسي فينجو الاثنان ولا يتأذى أحد منهما.
وعلق ناشر الفيديو قائلا: "أدق الحسابات والآف التجارب لا تستطيع حساب وتنفيذ هذا الحدث .. عندما سقطت طفلة بوضع معين فوق طفل بوضع محدد وكلاهما ينجو .. سبحان الله".
ادق الحسابات والاف التجارب لا تستطيع حساب وتنفيذ هذا الحدث— aziz (@azizmoussaa) November 19, 2018
عندما سقط طفلة بوضع معين فوق طفل بوضع محدد
وكلاهما ينجو
سبحان الله pic.twitter.com/3Sjl1tb2uP
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