» شاهد .. معجزة لا تفسير لها تنقذ طفلين من موت محقق

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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طفل ينجو من الموت

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" ما وصفه ناشطون بأنه "معجزة إلهية" تغير الكثير من أفكار الناس حول الموت والحياة والقدر .

وظهر في مقطع الفيديو طفلان يقفان في شارع ويبدو أنهما رأيا طفلة تقف في طابق أعلى بأحد المباني على وشك السقوط ، وحاول أحد الطفلين الذهاب إلى مكان يسمح له بالتقاط الطفلة - رغم خطورة ذلك - إلا أنه تعثر بطريقة دراماتيكية في نفس الوقت الذي سقطت في الطفلة من أعلى - بطريقة غير معتادة فيزيائيا - لتسقط بظهرها على ظهر الظفل بشكل عكسي فينجو الاثنان ولا يتأذى أحد منهما.

وعلق ناشر الفيديو قائلا: "أدق الحسابات والآف التجارب لا تستطيع حساب وتنفيذ هذا الحدث .. عندما سقطت طفلة بوضع معين فوق طفل بوضع محدد وكلاهما ينجو .. سبحان الله".



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