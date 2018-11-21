» شاهد .. معجزة لا تفسير لها تنقذ طفلين من موت محقق

21 نوفمبر 2018 - 06:54 ص

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" ما وصفه ناشطون بأنه "معجزة إلهية" تغير الكثير من أفكار الناس حول الموت والحياة والقدر .



وظهر في مقطع الفيديو طفلان يقفان في شارع ويبدو أنهما رأيا طفلة تقف في طابق أعلى بأحد المباني على وشك السقوط ، وحاول أحد الطفلين الذهاب إلى مكان يسمح له بالتقاط الطفلة - رغم خطورة ذلك - إلا أنه تعثر بطريقة دراماتيكية في نفس الوقت الذي سقطت في الطفلة من أعلى - بطريقة غير معتادة فيزيائيا - لتسقط بظهرها على ظهر الظفل بشكل عكسي فينجو الاثنان ولا يتأذى أحد منهما.



وعلق ناشر الفيديو قائلا: "أدق الحسابات والآف التجارب لا تستطيع حساب وتنفيذ هذا الحدث .. عندما سقطت طفلة بوضع معين فوق طفل بوضع محدد وكلاهما ينجو .. سبحان الله".







