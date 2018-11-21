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مفاجأة مدوية تمنع صلاح من الانتقال إلى "برشلونة"

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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محمد صلاح

كوتينيو

كشفت إذاعة "كادينا سير " الإسبانية عن استحالة انتقال نجمنا المصري محمد صلاح إلى صفوف برشلونة الإسباني بعد ورود تقارير صحفية عن مفاوضات جادة له مع الفريق الكتالوني .

وقالت الإذاعة إن برشلونة لا يستطيع التعاقد مع أي لاعب من ليفربول خلال الـ3سنوات التي تلت تعاقده مع النجم البرازيلي كوتينيو.

وأشارت الإذاعة إلى أن إدارة ليفربول وضعت هذا البند الغريب في عقد "كوتينيو" المنتقل من "الريدز" إلى "البرسا" لمنع رحيل المزيد من اللاعبين إلى الفريق الكتالوني .

وانتقل فيليب كوتينيو إلى برشلونة مطلع العام الجاري وبالتالي يصبح صلاح "ممنوعا" من الرحيل إلى كتالونيا لمدة عامين قادمين ، إلا إذا تخلى ليفربول عن هذا البند.

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