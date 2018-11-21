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بعد اتهام الحكم بالانحياز لـ"الترجي"

خبير لوائح يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن استراد اللقب الأفريقي

الرياضة

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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أكد خبير اللوائح محمد البيومي أن النادي الأهلي يمكنه استرداد دوري أبطال أفريقيا من الترجي التونسي ، وذلك في أعقاب وقف الحكم الزامبي "سيكازوي" بتهمة الانحياز للفريق التونسي في لقائه مع "أول أغسطس" الأنجولي في نصف نهائي البطولة المذكورة .

وقال "البيومي" إن الأهلي عليه أن يتوصل مع مسؤولي فريق "أول أغسطس" الأنجولي ويقوم بتعيين محامي لهم لرفع شكوى للمحكمة الرياضية ، مضيفًا: "الكاف لن يكون كافيًا لأنه لن ينحاز للفريق الأنجولي بسبب الفساد والمصالح وخلافه".

وأضاف: "في حالة رفع شكوى للمحكمة رياضية فالأمر سيكون منتهيا وسيتم سحب البطولة من الترجي ومنعه من المشاركة فيها 3 سنوات ، وبعدها سيقام النهائي بين الأهلي وأول أغسطس الأنجولي على ملعب محايد (مباراة واحدة وليس ذهابًا وإيابًا) .. والفائز يحصل على اللقب" حسب "فيتو".

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