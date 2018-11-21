القبض على سائق بالكويت ألقى جثة مصري وهرب
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أحمد عادل شعبان
كشفت صحيفة "القبس الكويتية" عن قيام "وافد" يقود تاكسي بإلقاء جثة مواطن مصري أمام إحدى المستشفيات بالكويت .
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