القبض على سائق بالكويت ألقى جثة مصري وهرب

21 نوفمبر 2018 - 08:58 ص

كشفت صحيفة "القبس الكويتية" عن قيام "وافد" يقود تاكسي بإلقاء جثة مواطن مصري أمام إحدى المستشفيات بالكويت .





وكشفت التحقيقات أن جثة المصري كانت مطعونة بالسكين عدة مرات ، واستطاعت المباحث الجنائية بالكويت القبض على السائق الذي وصفته أنه "وافد" دون أن تكشف عن جنسيته.



وأشار مصدر أمني للصحيفة أن رجل حصل على رقم السيارة بعد أن رأى السائق يلقي الجثة بأبلغ الشرطة.





