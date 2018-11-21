أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

21 نوفمبر 2018 - 09:43 ص

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أسماء حكام باقي مباريات الجولة الخامسة عشرة اليوم الأربعاء على النحو التالي:

نجوم المستقبل ومصر المقاصة: محمد أبو خاطر ويعاونه خالد رمضان وعدي عيد، وعلى طلبة حكماً رابعاً، وكل من محمد صابر وأحمد العباسي حكماً خامساً.

طلائع الجيش وبتروجت: أمين عمر ويعاونه محمد عبد المجيد وخالد السيد، وأبو بكر عبد الحي حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد ووليد عبد الرازق حكماً خامساً.

المصري وحرس الحدود: أحمد حمدى ويعاونه هاني عبد الفتاح ونور سعيد، وإسلام صابر حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمد التابعي حكماً خامساً.

الإسماعيلي والإنتاج الحربي: محمد معروف ويعاونه سمير جمال وحازم أبو الوفا، ومحمد الشناوي حكماً رابعاً، وكل من محمود بسيوني وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.

وادي دجلة وبيراميدز: محمد الصباحي ويعاونه أحمد نوفل وممدوح مصطفى، وسيد فرج حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمود رشدي حكماً خامساً.