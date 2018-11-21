أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

محمد عبد الحارس
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أسماء حكام باقي مباريات الجولة الخامسة عشرة اليوم الأربعاء على النحو التالي:
نجوم المستقبل ومصر المقاصة: محمد أبو خاطر ويعاونه خالد رمضان وعدي عيد، وعلى طلبة حكماً رابعاً، وكل من محمد صابر وأحمد العباسي حكماً خامساً.
طلائع الجيش وبتروجت: أمين عمر ويعاونه محمد عبد المجيد وخالد السيد، وأبو بكر عبد الحي حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد ووليد عبد الرازق حكماً خامساً.
المصري وحرس الحدود: أحمد حمدى ويعاونه هاني عبد الفتاح ونور سعيد، وإسلام صابر حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمد التابعي حكماً خامساً.
الإسماعيلي والإنتاج الحربي: محمد معروف ويعاونه سمير جمال وحازم أبو الوفا، ومحمد الشناوي حكماً رابعاً، وكل من محمود بسيوني وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.
وادي دجلة وبيراميدز: محمد الصباحي ويعاونه أحمد نوفل وممدوح مصطفى، وسيد فرج حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمود رشدي حكماً خامساً.
ظهر11:46 ص
فجر
05:05
شروق
06:32
ظهر
11:46
عصر
14:39
مغرب
16:59
عشاء
18:29