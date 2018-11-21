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تركيا بعد بيان ترامب: مصرّون على كشف الحقيقة

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تركيا بعد بيان ترمب : مصرّون علي كشف الحقيقة
تركيا بعد بيان ترمب : مصرّون علي كشف الحقيقة

عبد القادر وحيد ووكالات

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أوغلو: على ترامب أن يجرب الدبلوماسية بدلًا من العقوبات

قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، أمس الثلاثاء، عقب إصدار بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  إن تركيا لديها إصرار على الكشف عن جميع ملابسات مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أن هناك أسئلة لا تزال بدون أجوبة بخصوص مقتل خاشقجي، ونريد الكشف عن الجهة التي أصدرت التعليمات، وإبلاغ الولايات المتحدة بذلك، بحسب الأناضول.

وتابع قائلا: "تركيا ترى حادثة خاشقجي جريمة ينبغي الكشف عنها، ولا تنظر لها كموضوع سياسي، منوهًا بأن العديد من الدول لا ترغب في تقويض علاقاتها مع السعودية بسبب مقتل خاشقجي ونحن لا نرغب ذلك ولكن يجب الكشف عن الجريمة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي اصدر أمس الثلاثاء بيانًا بعنوان "أمريكا أولا"، قال فيه: "تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدًا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن".

وأضاف: "قد لا نعرف أبدًا الحقائق المحيطة بمقتل خاشقجي"، وأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده نفيا أي علم بتخطيط أو تنفيذ عملية قتل خاشقجي.

وأشار ترمب إلى أن السعودية حليف قوي وسنحافظ على شراكتنا معها من أجل مصالح دولتنا وإسرائيل وشركائنا بالمنطقة، مضيفًا أن السعودية تساعدنا في مواجهة إيران والإرهاب وفي الحفاظ على أسعار النفط.

وأوضح في بيانه أيضًا أن السعودية وافقت على استثمار 450 مليار دولار في أمريكا منها 110 مليارات دولار لشراء أسلحة من الولايات المتحدة.

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