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برلماني ينفي الشائعات المتداولة بإلقاء مياه الصرف الصحي في سواح مطروح

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نفى النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، الشائعات المتداولة داخل المحافظة والخاصة بإلقاء مياه الصرف الصحي داخل سواح مياه مطروح، مؤكدًا أن هذه الكلام منافٍ تمامًا للصحة ولم يحدث إطلاقًا.

وأوضح العميري في تصريحات صحفية، أنه تواصل مع سكرتير عام محافظة مطروح والعديد من القيادات التنفيذية داخل المحافظة الخاصة بالصرف الصحي وغيرها والجميع نفى حدوث أي نقل لمياه الصرف الصحي إلى سواح مطروح.

وأضاف "نائب مطروح" أن ما حدث هو نقل لمياه الأمطار التي هطلت الفترة الماضية إلى السواح وليس مياه الصرف الصحي، مؤكدًا أنه كان لا يمكن أن يصمت على نقل مياه الصرف الصحي إلى سواح مياه مطروح لو حدث ذلك.

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