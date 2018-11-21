» حماية المستهلك تحذر من استغلال اسم صلاح

21 نوفمبر 2018 - 09:59 ص

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المنافسة، إنه لا يتهاون مع من يستغل اسم لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح.

وأضاف: "كلفت إدارة التحريات بالجهاز، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لجمع المعلومات وضبط المستغلين لاسم «صلاح».

وتابع «عبد المعطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e »، مساء أمس الثلاثاء، أن استغلال اسم «صلاح» يشكل جريمة ومخالفة للقانون؛ لأنه يعتبر تضليلًا للمواطنين من أجل جمع المبالغ بهذه الطرق.

وأوضح أن المعلومات الأولية أثبتت أن هؤلاء المستغلين منتشرون في أكثر من محافظة مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا وسوهاج، مؤكدًا أن هذا الممارسات تخالف قانون المستهلك القديم.

وأردف: «وحتى القانون الجديد يجرم الإعلانات الخادعة والمضللة التي تستهدف ضحاياها من المواطنين»، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التعامل بهذه الأساليب المخادعة مع المواطنين.