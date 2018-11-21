  • الأربعاء 21 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:44 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

"ترامب" لن يعاقب السعودية لهذا السبب

سفاح السويس

ضحية سفاح السويس تروى تفاصيل الاعتداء عليها

أبو حامد : "شيخ الأزهر موظف عمومي"

أبو حامد : "شيخ الأزهر موظف عمومي"

تركيا بعد بيان ترمب : مصرّون علي كشف الحقيقة

تركيا بعد بيان ترامب: مصرّون على كشف الحقيقة

الأسواني لنجل مبارك: "بتخدعنا ولا بتخدع نفسك"

الأسواني لنجل مبارك: "بتخدعنا ولا بتخدع نفسك"

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

أرشيفية

القبض على سائق بالكويت ألقى جثة مصري وهرب

الأهلي والترجي

خبير لوائح يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن استراد اللقب الأفريقي

محمد صلاح

مفاجأة مدوية تمنع صلاح من الانتقال إلى "برشلونة"

القتلة والقتيل

آخر كلمات قتيل الرحاب: أنا آسف يا عمو شريف .. بحبكم

الزمالك فى معسكر مغلق استعدادًا لـ "الداخلية"

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الزمالك يواصل استعداداته لعبور كمين "الداخلية"

#

معسكر مغلق للزمالك استعدادًا للحرس

#

"ذئاب الجبل" تعسكر قبل مواجهة الحرس بالدورى

#

معسكر مغلق لـ"الأهلى" استعدادًا للترجي التونسي

يدخل فريق الزمالك، معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة الداخلية ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدًا الخميس على ستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

ويعلن "جروس" المدير الفني، قائمة الفريق لمباراة الداخلية اليوم والتى من المنتظر أن تشهد غياب الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز، نظرًا لمشاركتها مع منتخب بلادهم فى ودية أمس أمام المغرب، أيضًا سيغيب المدافع محمد عبد الغنى، بعدما تعرض للطرد المباراة الأخيرة  ومحمود حمدى الونش للإصابة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» حماية المستهلك تحذر من استغلال اسم صلاح
» "الصحة" تحذر من مكمل غذائي "مغشوش" بالأسواق
» عمرو يوسف يصدم محبيه بوزنه الزائد في صوره الجديدة
» شاهد .. ريهام سعيد تنشر صورة ابنتها .. هل تشبهها؟
» الكشف عن الخدعة الكبرى وراء ما يسمى "الجمعة السوداء"
» شاهد .. معجزة لا تفسير لها تنقذ طفلين من موت محقق
» ماذا فعل تامر حسني مع فتاة فاقدة للبصر طلبت مقابلته؟
» أجيري: مروان محسن أفضل رأس حربة في مصر
» حريق هائل يلتهم زراعات إحدى المناطق بواحة سيوة
» ترامب: قد ألتقي بن سلمان في قمة العشرين
» أناشيد الإسلاميين «ملطوشة» من العلمانيين

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق