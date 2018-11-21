الزمالك فى معسكر مغلق استعدادًا لـ "الداخلية"

21 نوفمبر 2018 - 10:00 ص

يدخل فريق الزمالك، معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة الداخلية ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدًا الخميس على ستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

ويعلن "جروس" المدير الفني، قائمة الفريق لمباراة الداخلية اليوم والتى من المنتظر أن تشهد غياب الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز، نظرًا لمشاركتها مع منتخب بلادهم فى ودية أمس أمام المغرب، أيضًا سيغيب المدافع محمد عبد الغنى، بعدما تعرض للطرد المباراة الأخيرة ومحمود حمدى الونش للإصابة.