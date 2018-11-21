اليوم.. محاكمة متهمي قضية "التمويل الأجنبي"

21 نوفمبر 2018 - 10:01 ص

تواصل اليوم جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، والتي ستعقد بالتجمع الخامس.

يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16متهمًا، والتي تراوحت ما بين الحبس سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر.

وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيًا قبل جميع المتهمين في القضية، وسقوط الحق فى الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحى، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد.

كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين "المتهمين" الـ 16، بمن فيهم من قضى بسقوط الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم.