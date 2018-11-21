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بمؤتمر ترشيد الهياكل التنظيمية

زكريا: يجب التخلص من العمالة الزائدة حتى لو تقاضوا رواتبهم وظلوا بالمنزل

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الدكتور تامر زكريا أستاذ الإدارة بالمعهد الأمريكى للفنادق
الدكتور تامر زكريا أستاذ الإدارة بالمعهد الأمريكى للفنادق

أمينة عبد العال

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طالب الدكتور تامر زكريا أستاذ الإدارة بالمعهد الأمريكى للفنادق، بضرورة التخلص من العمالة الزائدة التى لا يوجد لها مكان فى الهياكل التنظيمية التى تحقق إستراتيجية المنظمات، حتى لو تقاضوا رواتبهم كاملة وجلسوا فى المنزل، لأن تكلفة وجودهم فى المنظمة أعلى من تكلفة رواتبهم.

جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها "زكريا" بمؤتمر "ترشيد الهياكل التنظيمية فى الأجهزة الحكومية العربية، الذى ينظمه معهد التنمية الإدارية، بأحد فنادق القاهرة.

وخلال محاضرته قال "زكريا" إن ترشيد الهياكل التنظيمية يعنى وضع الهيكل التنظيمى الذى يحقق إستراتيجية المنظمة، ولا يعنى تخفيض عدد العمالة، وأولى خطوات الترشيد ووضع الإستراتيجية الخاصة بكل منظمة، وتحديد الأهداف التى تحقق الإستراتيجية ووضع النظام التشغيلى للمنظمة ثم تحديد الهياكل الوظيفية التى تحقق الإستراتيجية، بحيث يكونوا مؤهلين للقيام بالوظائف المكلفين بها، كما يجب وضع نظام للتعامل مع الموظفين وقياس أدائهم بحيث تتناسب الإنتاجية مع الرواتب التى يتقاضونها.

وأضاف "زكريا" أن القوانين المنظمة للعمل يجب أن تهدف إلى نجاح المنظمات، ومن ضمن النجاح الحفاظ على حقوق الموظف، ولكن لا يجب ان تكون القوانين منصفة للموظف على حساب نجاح المنظمة.

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