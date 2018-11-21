«عطية»: الرسول لم يوقظ إحدى زوجاته لقضاء حاجة له

21 نوفمبر 2018 - 10:03 ص

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الرسول عندما كان يوضع أمامه الطعام إما يأكل أو يتركه، ولكن "ميعيبش" على الطعام.

وأضاف "عطية"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، تقديم شريف عامر، أن الرسول لم يوقظ زوجه من زوجاته من نومها طوال حياته لقضاء حاجة ما له.

وأكمل الداعية الإسلامي، أن إحدى زوجاته استيقظت لتساعده على الوضوء، فقال لها: "الليل لك"، أي أنه لا يستطيع إيقاظها، مشيرًا إلى أن مليارات المسلمين يوقظون زوجاتهم ويقولون: "قومي اعملي شاي".