«النجوم» يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب "المقاصة"

21 نوفمبر 2018 - 10:10 ص

يحل فريق مصر المقاصة ضيفًا ثقيلاً على نظيره النجوم، فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري.

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى للنجوم، لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة التى حققها الفريق مؤخرًا والتى كان آخرها الفوز على الاتحاد بهدفين نظيفين.

فى حين يحاول طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة الخروج من تعثر الجولة الماضية بعدما هزم من بيراميدز بثنائية نظيفة.

ويحتل النجوم المركز الثامن برصيد 16 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 20 نقطة وما زالت لديه مباراة مؤجلة.